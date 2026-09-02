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Сьогодні у Львівській області відбувається прощання із захисником зі Стебника

admin

У Львівській області сьогодні прощаються із захисником Михайлом Галасом.

Про це повідомила Львівська ОВА у дописі на Facebook.

2 вересня у Львівській області прощаються з мешканцем Стебника Михайлом Галасом.

“Михайло Галас – житель Стебника Дрогобицької громади. До лав ЗСУ долучився 1 червня 2026 року. Служив у складі військової частини А5338. Серце захисника зупинилось 31 серпня у госпіталі міста Рівне через погіршення стану здоров’я. Йому було 55 років” – йдеться у повідомленні.


Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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