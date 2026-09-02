Сьогодні у Львівській області відбувається прощання із захисником зі Стебника

У Львівській області сьогодні прощаються із захисником Михайлом Галасом.

Про це повідомила Львівська ОВА у дописі на Facebook.

2 вересня у Львівській області прощаються з мешканцем Стебника Михайлом Галасом.

“Михайло Галас – житель Стебника Дрогобицької громади. До лав ЗСУ долучився 1 червня 2026 року. Служив у складі військової частини А5338. Серце захисника зупинилось 31 серпня у госпіталі міста Рівне через погіршення стану здоров’я. Йому було 55 років” – йдеться у повідомленні.