Львівські лікарі врятували 54-річного чоловіка з рідкісною серцевою вадою, який ледь міг дихати

У Львові 54‑річному Павлу Василькевичу з Львівщини зробили складну операцію на серці, яку зазвичай виконують дітям і підліткам.

Чоловік народився з рідкісною вродженою вадою — аномалією Ебштейна, і прожив із нею понад півстоліття.

Аномалія Ебштейна трапляється лише у 0,5–1% пацієнтів із вродженими вадами серця. Через неї тристулковий клапан працює неправильно, кров частково повертається в передсердя, а правий шлуночок формується аномально.

У тяжких випадках без хірургічного втручання пацієнти можуть померти ще в дитинстві або юності. Павло довго отримував лише медикаментозну підтримку і навіть працював на будівництві.

Кілька місяців тому його стан раптово погіршився: з’явилася сильна задишка. Після обстеження медики зафіксували критичні показники й викликали швидку.

Павла доправили до лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова. Там він потребував постійної кисневої підтримки.

Оскільки випадок був особливо складним, кардіохірурги львівської лікарні звернулися по допомогу до дитячої лікарні святого Миколая. До операції долучився завідувач відділення кардіохірургії Олександр Ячнік, який оперує складні вроджені вади у дітей.

Лікарі вирішили виконати конусну реконструкцію тристулкового клапана з плікацією правого шлуночка.

«Під час операції ми відокремили тристулковий клапан від фіброзного кільця, але зберегли папілярні м’язи, що прикріплені до шлуночка. З клапана сформували конус і пришили його до нового кільця. Також зменшили об’єм правого шлуночка, виконавши плікацію», — пояснив кардіохірург Віктор Титюк.

Операцію провели успішно. Після втручання Павло знову може самостійно дихати й ходити.

«Те, що було до операції, і те, що стало після — зовсім різні речі. Я дихаю, вільно ходжу і можу говорити. Це здається буденним, але я неймовірно щасливий. Лікарі врятували мене. Тепер берегтиму серце: без важкої праці і більше часу з родиною та онуками», — поділився Павло.

За даними медиків, у світі виконують менше ніж 700 таких операцій на рік. У цьому випадку складність додатково у тому, що пацієнт — доросла людина з важкою формою вродженої вади.