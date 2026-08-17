У Львові представлять фотопроект «Зупинені та збережені…»

У понеділок, 17 серпня 2026 року, о 16:00 у Львівському Фотомузеї (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) відбудеться зустріч із заступником директора з наукової роботи Бережанського краєзнавчого музею Миколою Процівим. Подія стане частиною Восьмих Львівських Фотофестин та включатиме презентацію фотопроєкту «Зупинені та збережені…».

Куратор представить унікальний фотопроєкт Бережанського краєзнавчого музею. Глядачі отримають змогу побачити дивовижні візуальні свідчення історії та культури Тернопілля й Галичини. На знімках столітньої давнини — обличчя людей, старовинні будівлі, техніка та природа краю. Дослідник розкриє справжні детективні історії, пов’язані з видатними світлописцями Ярославом Ковалем, Юрієм Дорошем та Адамом Сметанським, чиї долі тісно переплелися з Бережанами.

Учасники дізнаються також таємниці унікальних негативів, знайдених на плівці та склі. У створенні цієї фотоісторії активно беруть участь місцеві краєзнавці, колекціонери та музейні партнери.

Фотопроєкт «Зупинені та збережені… Фотоісторія Бережан» — масштабна культурно-просвітницька ініціатива Бережанського краєзнавчого музею, яка триватиме з серпня по листопад 2026 року. Програма передбачає презентації робіт окремих фотографів, конкурси на найкращу та найстарішу світлину, майстер-класи, бесіди й лекції. Для найменших відвідувачів запрацює тематичний денний табір «Музейна неШкола». У просторі музею з’являться оригінальні фотозони різних історичних епох. Головною подією стане підсумкова фотовиставка, що об’єднає матеріали музейних фондів та приватних колекцій.

«Кожна збережена світлина — це не просто зафіксована мить, а живий документ нашої національної пам’яті. Дослідження та популяризація архівних фотографій повертають нам відчуття власного коріння», — наголошує дослідник української фотографії, підкреслюючи важливість збереження давніх кадрів.

Подію організовано під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. У співпраці беруть участь Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Бережанський краєзнавчий музей, Львівський Фотомузей та Львівський палац мистецтв.

Інформаційну підтримку забезпечують Українське радіо, Радіо «Львівська Хвиля», сайт про Захід України «Бомок», Інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт Львова «Форпост», інтернет-видання «Діло» та проєкт «Фотографії Старого Львова».

Гостинну атмосферу створить кава від «Кави Старого Львова».





