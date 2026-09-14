На Коцюбинського повернули до життя унікальну браму пам’ятки архітектури

Загальна вартість реставрації становила 135 277 грн.

У Львові відновили дерев’яну браму на вулиці Коцюбинського, 5. Роботи виконали в межах міської програми співфінансування відновлення цінних елементів історичних будинків.

Брама належить до пам’яток сецесійної архітектури. Вона вирізняється нетиповим для львівських брам металевим декором: рослинний орнамент із листям і плодами каштана.

Перед реставрацією брама перебувала в занедбаному стані. Відкривні рамки зі склом були втрачені, засклення замінили металевою бляхою, а металевої решітки не вистачало приблизно на 30%.

Нижня частина притульної планки пошкоджена. Частково відсутні декоративні дерев’яні накладки. Стійка лівого дверного полотна зазнала значних ушкоджень через нефахове встановлення кодового замка.

За кресленнями архітектора реставратори відтворили втрачені елементи металевої решітки. Також відновили пошкоджену притульну планку та декоративні накладки в нижній частині дверних полотен.

Роботи виконав реставратор Ярослав Пащак.

Загальна сума реставрації — 135 277 грн. Мешканці внесли 40 583 грн. Решту, тобто 94 694 грн, профінансувала міжнародна програма Art Nouveau as a New EUtopia.









Нагадаємо, у Львові діє Програма співфінансування відновлення дверей та вікон в будинках історичного ареалу до 2029 року.

Минулого року, у співпраці з мешканцями, реставрували дев’ять брам в історичній частині міста. Серед адрес: Грушевського, 20; Остряниці, 12; Левицького, 16; Франка, 3; Вороного, 5; Шептицьких, 44; Кубійовича, 25; Друкарська, 11; Коновальця, 29.