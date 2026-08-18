Дрогобицького блогера засудили до п’яти років в’язниці за проросійську позицію

Мешканець Дрогобича публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. Він робив це у соцмережах та на власному YouTube-каналі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Львівщини.

Суд визнав 43-річного дрогобичанина винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України та виправдовуванні російської агресії. Чоловік отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

“Дрогобиччанин, який позиціонував себе як правозахисник та журналіст, систематично та умисно перешкоджав законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану та публічно виправдовував збройну агресію рф проти України” — наголосили в прокуратурі.

Чоловік неодноразово конфліктував із військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Дрогобичі. Він принижував військових і публічно закликав місцевих мешканців ігнорувати вимоги ТЦК та не відчиняти їм двері.

Ці конфлікти він фіксував на телефон, а потім поширював у Facebook, Telegram та на власному YouTube-каналі.

“Окрім цього, у власних публічних виступах та онлайн-трансляціях він поширював маніпулятивні наративи щодо ухилення від мобілізації, стверджував про “неконституційність” вручення повісток та публічно виправдовував збройну агресію рф, перекладаючи відповідальність за війну на Україну” — йдеться у повідомленні прокуратури.

Затримали блогера ще в липні 2023 року.

Вирок наберет законної сили після завершення строку апеляційного оскарження.