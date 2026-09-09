У Львові жінка влаштувала конфлікт із працівником ТЦК — поліція

У Львові жінка спровокувала конфлікт із працівниками територіального центру комплектування під час оповіщення.
Подія сталася 8 вересня близько 17:00 на вулиці Дунайській.
Під час заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК і поліцейський помітили чоловіка.
Коли вони спробували перевірити документи, чоловік забіг у під’їзд будинку.
У цей момент громадянка втрутилася й спровокувала конфлікт із військовими.
Вона поводилася агресивно і перешкоджала виконанню службових обов’язків.
Керівництво поліції Львівщини призначило службове розслідування щодо поліцейського, який працював у групі оповіщення.
Розслідування має з’ясувати можливі неправомірні дії або бездіяльність працівника поліції.
Після його завершення вживатимуть відповідні заходи реагування.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua