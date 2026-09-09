Впливай на майбутнє: опитування для Стратегії розвитку Львівщини

Львівська обласна військова адміністрація розпочала підготовку Стратегії розвитку Львівщини на 2028–2034 роки і звернулася по допомогу до мешканців і бізнесу.

Перший крок — онлайн-опитування громадян та представників підприємств області. Влада використає відповіді для визначення ключових викликів, можливостей і конкурентних переваг регіону.

Опитування також допоможе окреслити пріоритетні напрямки розвитку області до 2034 року.

Особливо просять долучитися мешканців і підприємців, які працюють на території Трускавецької громади, аби врахувати локальні потреби та бачення майбутнього.

Онлайн-опитування триватиме до 28 вересня 2026 року включно. Передбачено окремі анкети для бізнесу й для мешканців.