Впливай на майбутнє: опитування для Стратегії розвитку Львівщини

Львівська обласна військова адміністрація розпочала підготовку Стратегії розвитку Львівщини на 2028–2034 роки і звернулася по допомогу до мешканців і бізнесу.
Перший крок — онлайн-опитування громадян та представників підприємств області. Влада використає відповіді для визначення ключових викликів, можливостей і конкурентних переваг регіону.
Опитування також допоможе окреслити пріоритетні напрямки розвитку області до 2034 року.
Особливо просять долучитися мешканців і підприємців, які працюють на території Трускавецької громади, аби врахувати локальні потреби та бачення майбутнього.
Онлайн-опитування триватиме до 28 вересня 2026 року включно. Передбачено окремі анкети для бізнесу й для мешканців.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua