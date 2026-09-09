На Львівщині розпочали масову вакцинацію диких тварин проти сказу

У вересні — жовтні 2026 року у Львівській області проведуть пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Кампанію проведуть наземним способом на польових і лісових угіддях області.

Принади з вакциною розкладають поза межами населених пунктів. Їх не застосовуватимуть на болотах, у водоймах чи поруч із автомобільними або залізничними шляхами. Загалом планують розповсюдити 346 тисяч доз вакцини, за розрахунком 25 принад на 1 км², на площі 13 840 км².

Вакцина має форму невеликого поживного брикету з м’ясо-кісткового борошна. Його запах приваблює диких тварин. Усередині брикету розміщена желеподібна капсула з антигеном вірусу сказу. Препарат безпечний для людей, домашніх тварин і навколишнього середовища. Після поїдання принади орієнтовно через 21 день у тварини формується імунітет. Цей захист зберігається щонайменше один рік.

До кампанії залучать понад 240 робочих груп. У їхньому складі — фахівці Держпродспоживслужби, ветеринарних установ, органів місцевого самоврядування і районних військових адміністрацій. Також працюватимуть представники лісового та мисливського господарства й користувачі мисливських угідь.

Мешканців області закликають уважно ставитися до вакцинних принад. Якщо під час прогулянки в лісі чи на полі ви натрапите на брикет, не беріть його до рук. Не руйнуйте і не переносіть принаду в інше місце. Вона призначена для диких тварин і має залишатися там, де її розклали. Тільки так збережуть ефективність кампанії.