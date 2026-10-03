У Львівській області попрощалися з трьома героями-захисниками України

Свічка Пам’яті

Щодня о 9:00 в Україні присутня загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей час громадян закликають зупинитися та віддати шану усім, хто загинув через російську агресію.

На Львівщині провели в останню путь трьох захисників України — Миколу Щербініна, Назарія-Івана Тарновецького та Андрія Ровинського.

Микола Щербінін — уродженець Львова, який боронив країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Воїн служив у складі 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України і загинув 25 вересня. Йому було 43 роки. За сумлінну службу Микола отримав відзнаки Президента України «За оборону України», Міністерства оборони — «За зразкову службу», а також медаль «Ветеран війни» й нагороду «Знак доблесті».

Назарій-Іван Тарновецький походив із селища Новий Яричів Львівського району. Він загинув 13 вересня неподалік села Щербаки в Пологівському районі Запорізької області. Захисникові було 27 років.

Андрій Ровинський — мешканець Дрогобича. Вступив до Збройних сил України у 2023 році. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Під час бойових дій поблизу Бахмута отримав поранення, однак після лікування повернувся до служби в іншій бригаді. Помер 28 вересня у віці 35 років.

Львівщина віддає шану та відзначає пам’ять цих Героїв. Вічна слава і повага загиблим захисникам України.