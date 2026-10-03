Найпотужніший світлофорний комплекс Львова забезпечили сонячними панелями

У Львові найбільший світлофорний вузол міста оснастили сонячними панелями. Це дозволить світлофорам працювати довше під час відключень електроенергії. Мова йде про перехрестя проспекту Червоної Калини, вулиці Угорської та вулиці Навроцького, де встановили чотири сонячні панелі для додаткового живлення.

Цей світлофорний комплекс вважають найбільшим у місті. Він охоплює три ділянки руху та містить 53 світлофори. За інформацією ЛКП «Львівавтодор», споживання електроенергії тут становить близько 750 Вт/год, отож у разі знеструмлення потребувалося надійне додаткове джерело живлення.

У комунальному підприємстві уточнили, що завдяки сонячним панелям світлофори можуть автономно працювати від 10 до 24 годин, залежно від інтенсивності споживання енергії. В сонячні дні панелі вироблятимуть електроенергію безпосередньо на місці, що зменшить навантаження на основну електромережу та сприятиме переходу на відновлювані джерела енергії.

«На цьому об’єкті вже працював блок безперебійного живлення. Тепер сонячні панелі допоможуть продовжити роботу світлофорів під час відключень та підвищать енергоефективність», — повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Встановлення панелей відбувається в рамках пілотного проекту ЛКП «Львівавтодор» та ТОВ «Онур Енерджі Солюшн». Мета ініціативи — підвищення безпеки дорожнього руху у Львові за рахунок стабільної роботи світлофорів навіть у разі проблем з електропостачанням.

Наразі «Львівавтодор» обслуговує 177 світлофорних об’єктів у місті, де встановлено близько 2,5 тисяч світлофорів. Всі вони обладнані блоками безперебійного живлення, що гарантує їхню роботу під час знеструмлень і сприяє підвищенню безпеки на автомобільних дорогах Львова.