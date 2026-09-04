Кмітлива онука врятувала 79-річного чоловіка на Львівщині після зупинки серця та інфаркту

На Львівщині медики врятували 79-річного Ярослава Бородія, у якого раптово зупинилося серце.

Першу допомогу чоловікові надала онука ще до приїзду швидкої. Вона одразу почала непрямий масаж серця.

Історію порятунку розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

Чоловік гостював у онуки Лілії. Коли він вийшов на подвір’я, раптово втратив свідомість.

Дівчина попросила брата викликати швидку та почала серцево-легеневу реанімацію сама.

«Встала на коліна та й зробила непрямий масаж серця. Дідусь весь був уже синій, коли падав, але помітно було, що, коли натискаєш на грудну клітку, шкіра починає рожевіти», — розповіла Лілія.

Бригада екстреної медичної допомоги прибула менше ніж за десять хвилин. Медики встановили раптову зупинку серця.

Завдяки реанімації, яку онука почала ще до приїзду медиків, лікарі дефібрилятором відновили роботу серця.

Після цього чоловіка доправили до Лікарні Святого Луки. Там поставили діагноз гострий інфаркт міокарда.

Обстеження показало, що дві з трьох основних коронарних артерій були перекриті на 99%.

Через критичний стан терміново провели стентування двох судин. Через невеликий прокол в артерії руки встановили стенти та відновили кровопостачання серця.

Під час втручання у пацієнта виникла фібриляція шлуночків — небезпечне порушення ритму. Завдяки оперативній роботі команди та дефібриляції серце вдалося другий раз відновити і стабілізувати стан чоловіка.

«Ця історія про те, наскільки важлива кожна хвилина. Про людей, які не розгубилися і розпочали реанімацію ще до приїзду швидкої. Про злагоджену роботу бригади екстреної медичної допомоги, реаніматологів, кардіологів, інтервенційних кардіологів та всієї медичної команди», — зазначила кардіологиня Лікарні Святого Луки Ольга Кіт.

За її словами, іноді життя і смерть людини відділяють лише кілька хвилин. Швидкість реакції та правильні дії до приїзду медиків можуть врятувати життя.

Наразі 79-річний Ярослав уже повернувся додому.