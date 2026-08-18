У Львові з концертом виступив Святослав Вакарчук (ФОТО, ВІДЕО)

Львів’яни отримали неповторний музичний подарунок на День Молоді — на сцену вийшов лідер “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук.

Виступ артиста став завершальною подією святкової програми.

Акустичний вечір під назвою “Побачення у Стрийському парку” поставив крапку у святкуванні Дня молоді. Просто під відкритим небом лунали улюблені хіти “Океану Ельзи”, а також інші композиції з творчого доробку музиканта.

«Сьогодні мені справді вдалося трохи відірватися від телефону і просто провести час офлайн. Було дуже приємно згадати ігри, в які ми грали з друзями в дитинстві, поспілкуватися і побути в цій атмосфері. А завершити такий день концертом Святослава Вакарчука — взагалі чудово», — поділилася враженнями учасниця заходу Дарія Тарасюк.

Фото ЛМР