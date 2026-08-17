У Львові у парку знайшли тіло чоловіка, який перебував у розшуку

У львівському парку на вулиці Івана Виговського знайшли тіло чоловіка. Виявилося, що він раніше перебував у розшуку як безвісти зниклий.

Про моторошну знахідку правоохоронцям повідомили 15 серпня, приблизно о 18:25. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що загиблому було 45 років. Чоловік мешкав у Львові, а раніше його розшукували рідні через зникнення.

Тепер тіло направили на судово-медичну експертизу. Саме вона має дати остаточну відповідь щодо причини смерті чоловіка.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Справу кваліфікували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.







