У Львові в центральній частині міста спиляли дерева

На вулиці Шота Руставелі у Львові прибрали кілька аварійних дерев.

Про це поінформувала Галицька районна адміністрація.

“Продовжуємо інформувати про зрізку дерев на вул. Шота Руставелі.

Ці дерева мали дупла, всихали й перебували в аварійному стані. Через таке становище існувала реальна загроза їх падіння на людей.

Комунальники прибрали насадження саме заради безпеки мешканців та перехожих, які щодня ходять цією вулицею.

“Запам’ятайте вулицю Шота Руставелі такою, бо завтра тут зріжуть ще два дерева”, – написав напередодні журналіст Василь Хомин.

“Отже, ті два дерева таки зрізали.

З цього приводу я зустрівся на місці з представниками районної адміністрації, серед яких була голова Галицького району Галина Гладяк.

Всі погодилися: дерева на цій вулиці мають залишатися, бо схил потребує чогось міцнішого за траву для укріплення. Але щодо конкретно цих дерев варіантів не було — вони становили небезпеку, навіть якщо ззовні виглядали цілком здоровими. Лікувати їх уже не було сенсу.

Натомість тут планують висадити нові насадження, найімовірніше граби та кущі. Правда, як мені пояснили, саджанці доведеться купувати самим мешканцям вулиці або місцевим підприємцям.

Крім того, трохи далі на Шота Руставелі є ще кілька аварійних дерев, які теж підлягають спилюванню. Проте представники адміністрації неодноразово наголосили: масової вирубки всіх дерев на вулиці не планується.

Дуже хочу вірити, що так і буде.

Дякую першому заступнику міського голови Андрію Москаленку за реакцію на мій попередній пост.

Дякую депутату міськради Антіну Борковському за підтримку та допомогу у привертанні уваги до цієї ситуації”, – зазначив Василь Хомин.