Плавці з Трускавця завоювали вісім нагород у Львові

Троє юних плавців із Трускавця вибороли 8 призових місць на Відкритому Кубку Львова з плавання, присвяченому Дню фізичної культури і спорту України. Турнір проходив 12–13 вересня 2026 року на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у Львові. У змаганнях узяли участь близько 500 спортсменів із 13 областей.

Команду Трускавецького ДЮСК «Спортовець» очолювали тренери Богдан Смеречинський та Ігор Павлів. Їхні підопічні демонстрували впевнене плавання та кілька разів піднімалися на п’єдестал.

Анастасія Асафат фінішувала третьою на дистанції 200 м комплексним стилем і здобула друге місце на 400 м комплексом. Вона показала стабільний результат у двох дисциплінах.

Євген Мельничук посів 3-тє місце на дистанції 100 м брасом і фінішував другим на 50 м брасом. Його виступи принесли команді важливі очки.

Найуспішнішою серед трускавецьких спортсменів стала Мілана Майборода. Вона здобула два перших місця — на 50 м вільним стилем та на 100 м на спині, а також два других — на 50 м на спині та на 100 м вільним стилем. За підсумками багатоборства Мілана посіла перше місце у своїй віковій групі і отримала грошову винагороду в розмірі 3 000 грн.

Учасники й організатори наголосили, що проведення таких змагань стало можливим завдяки мужності українських військових, які захищають країну та створюють умови для спорту навіть у складний час.