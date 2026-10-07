У Львові на час ремонтних робіт на вулиці Зеленій змінять рух маршруток і тролейбусів до кінця тижня

З 8 по 11 жовтня на вул. Зеленій відбудеться ремонт дорожнього покриття, що призведе до коригування руху громадського транспорту.

Згідно з повідомленням міської ради Львова, роботи стартують уже завтра. Підрядник виконуватиме ремонт у два етапи в межах гарантійних зобов’язань, використовуючи власні кошти.

Перший етап діятиме 8-9 жовтня і охопить сегмент від вул. С. Палія до вул. Шота Руставелі. В цей період автобуси №3А, №18, №37 та №46 курсуватимуть за оновленими маршрутами:

напрямок до центру: пл. Петрушевича – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена і далі за звичайною трасою;

напрямок від центру: вул. Івана Франка – вул. Костомарова – пл. Петрушевича і далі за традиційним маршрутом.

Крім того, під час першого етапу рух тролейбусів №24 і №25 призупинять. Натомість на маршруті №31 курсуватимуть тролейбуси з резервним живленням.

Другий етап запланований на 10-11 жовтня, охоплюватиме відрізок між вул. М. Конопницької та вул. Ю. Романчука. Тут транспорт рухатиметься реверсно. Автобуси №37 і №46 продовжать курсувати за звичним графіком, але можливі затримки.

У цей період тролейбус №24 також не працюватиме, а на маршрутах №25 і №31 знову введуть транспорт із резервним живленням.

Міське управління транспорту наголошує, що за потреби забезпечить посилення на маршрутах №3а і №46 додатковими автобусами, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.