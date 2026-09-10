У Дрогобичі невстановлені особи пошкодили меморіальні таблички на честь зниклих безвісти воїнів

У Дрогобичі невідомі особи пошкодили пам’ятні таблички на честь зниклих безвісти захисників України.

Таблички замалювали фарбою на вулиці Шептицького. Інформацію підтверджують у поліції Львівщини.

Про інцидент правоохоронці дізналися 10 вересня під час моніторингу соціальних мереж. Пам’ятні знаки встановили на лавках 8 вересня під час відзначення Дня міста.

«За цим фактом співробітники Дрогобицького районного відділу поліції розпочали перевірку. Наразі встановлюються особи, причетні до пошкодження пам’ятних табличок», — повідомили у поліції.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Невдовзі визначать правову кваліфікацію діям причетних осіб.



