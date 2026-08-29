У Львові вшанували загиблих захисників кордону

У Львові в 7 прикордонному Карпатському загоні провели церемонію вшанування полеглих прикордонників. Захід приурочили до Дня пам’яті захисників України. Родини отримали державні та відомчі відзнаки.

Нагороди вручили шістьом прикордонникам. Вони віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України.

Майстер-сержант Дмитро Голдак служив у 3-му прикордонному загоні. Він загинув 24 вересня 2025 року біля Довгої Балки на Донеччині. Син Артур прийняв орден «За мужність» III ступеня.

Старший солдат Михайло Малкуш з 3-го загону поліг 23 серпня 2024 року поблизу Піщаного Харківської області. Сестра Надія отримала орден «За мужність» III ступеня.

Старший сержант Роман Подлевський представляв 1-й прикордонний загін. Він віддав життя 25 червня 2025 року біля Вовчанських Хуторів Чугуївського району Харківщини. Дружина Наталія прийняла орден «За мужність» III ступеня.

Солдат Геннадій Мельничук загинув 16 травня 2025 року в районі Крейдянки Куп’янського району Харківської області. Його відзначили орденом «За мужність» III ступеня. Дружина Ірина та син Марко отримали нагороду.

Молодший сержант Володимир Воляк служив у 105-му прикордонному загоні. Він загинув 11 жовтня 2025 року біля Зорі Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Мати Марія прийняла медаль «За військову службу Україні».

Молодший сержант Юрій Трофімук з 7-го прикордонного Карпатського загону поліг 10 жовтня 2024 року поблизу Миропілля Сумської області. Мати Наталія отримала нагрудний знак «За мужність в охороні державного кордону».

Найближчі родичі всіх полеглих захисників прийняли відзнаки. Учасники церемонії підкреслили вічну пам’ять про воїнів та їхній внесок в оборону України.

День пам’яті захисників України щороку припадає на 29 серпня. Тоді вшановують військовослужбовців і добровольців, полеглих за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.