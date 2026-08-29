Габіонне укріплення в’їзду до Львова завершили на Личаківській

На Личаківській вулиці завершили підпірну стінку при в’їзді до Львова з Винників. Вона тягнеться понад 100 метрів.

Робітники зібрали її з габіонів. Металеві сітки щільно заповнили камінням.

ЛКП «Львівавтодор» замовило роботи. Вони входять до капітального ремонту Личаківської від Букової вулиці до межі міста.

Зараз на ділянці ведуть благоустрій території.

«Після завершення благоустрою уже найближчим часом плануємо відновити рух транспорту на цій ділянці. Про це повідомимо додатково», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Роботи стартували 19 березня. Тут укріплюють схили та конструкції з обох боків дороги.

Підрядник ТОВ «Автомагістраль-Південь» залучив велику спецтехніку. Через це тимчасово обмежували рух на окремих ділянках.

Нині транспорт рухається реверсом. Світлофори регулюють потік.

Після благоустрою планують відновити рух на цій ділянці.

Створено за матеріалами: 032.ua