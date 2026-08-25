Львів провів у останню дорогу трьох своїх захисників

25 серпня Львів вкотре збирається на прощання з полеглими захисниками — Миколою Шегдою, Назарієм Билом, Павлом Якібчуком та Володимиром Герусом.

🕯️ Володимир Герус (23.07.1980 – 19.01.2024)

Родом зі Львова.

Закінчив Львівську середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Григоровича Шевченка. Пізніше отримав вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка, вивчав право.

Відслужив у армії строкову службу.

Служив у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області. За роки служби двічі отримав орден «За відзнаку у службі». Крім того, працював у сфері охорони — в товаристві з обмеженою відповідальністю «Захід-Холдинг» та приватному підприємстві «Охорона-Шериф».

Рідні розповідають — Володимир мав неймовірну життєрадісність і легко знаходив спільну мову з будь-ким. Був порядним і відповідальним, дбайливим чоловіком, батьком, сином та другом. Люди тягнулися до його доброзичливості й чуйності. Найбільше любив вилазки на природу.

Пройшов через Антитерористичну операцію.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, одразу пішов захищати країну. Тримав фронт на Південно-Слобожанському напрямку у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, а з 2023 року воював у 103-й окремій бригаді територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Після нього залишилися дружина, донька, батьки та вся родина.

🕯️Павло Якібчук (19.10.1971 – 19.01.2024)

Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №27 міста Львова імені Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького. Здобув два дипломи Львівського національного університету імені Івана Франка — з економіки та права. Пройшов військову кафедру.

Працював у Державній митній службі України, а згодом відкрив власну адвокатську практику.

За словами близьких, Павло вирізнявся чуйністю, силою духу та мужністю. Він був живим прикладом патріотизму і любові до рідної землі.

Захоплено займався спортом — боротьбою та бразильським джиу-джитсу, здобував призові місця на чемпіонатах Європи. Обожнював Карпати, подорожі й екстремальні пригоди. Мріяв власноруч побудувати каное.

З перших днів повномасштабної війни став на захист України. Воював на Донецькому та Південно-Слобожанському напрямках у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Має нагороди Міністерства оборони — медалі «Захиснику України», «Хрест Сил територіальної оборони» та відзнаку «За звитягу та вірність».

Осиротіли дружина, батьки, троє дітей, онук та племінники.

🕯️Назарій Било «Фрілансер» (24.06.1989 – 22.10.2024)

Львів’янин.

Здобув середню освіту у школі №23 Львова, а вищу — у Львівському торговельно-економічному університеті.

Спочатку працював мерчендайзером на приватних підприємствах, а пізніше знайшов себе у копірайтингу як самозайнята особа.

Рідні описують Назарія як добру, патріотичну і товариську людину. Захоплювався футболом та біатлоном, а також писав тексти. Любив природу, тварин і українську музику.

У 2024 році добровільно пішов на фронт. Захищав Донецький напрямок у складі військової частини А4862 Збройних Сил України.

Залишилися мати, батько, брат, родина та друзі.

🕯️Микола Шегда (29.12.1998 – 15.08.2026)

Львів’янин.

Навчався у школі №98 Львова, потім здобув професію кухаря у державному навчальному закладі «Львівське вище професійне училище харчових технологій».

Відслужив строкову військову службу.

Працював у будівельній сфері на приватних підприємствах.

Близькі згадують Миколу як добру, щиру, справедливу людину — турботливу і відповідальну. Він завжди усміхався і дарував людям тепло. Любив паркур, тварин, велопрогулянки, відпочинок на природі та подорожі. Із задоволенням ходив по гриби.

Брав участь в Операції об’єднаних сил.

У 2025 році став на захист Батьківщини. Воював на Південно-Слобожанському напрямку у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнакою «Хрест бойового братерства».

У Миколи залишилися батьки, син, брат та родина.

Чин похорону Назарія Била та Миколи Шегди відбудеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Орієнтовно об 11:30 на площі Ринок пройде загальноміська церемонія прощання.

Назарія Била поховають на Личаківському кладовищі, на полі почесних на вулиці Пасічній. Миколу Шегду — на Сихівському кладовищі.

Чин похорону Павла Якібчука та Володимира Геруса відбудеться о 14:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Орієнтовно о 14:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Павла Якібчука та Володимира Геруса поховають на Личаківському кладовищі, на полі почесних на вулиці Пасічній.