У Львові відбудеться прощання з мисткинею Дарією Альошкіною: деталі про час і місце похорону

Львів’яни попрощаються з художницею та майстринею витинанки Дарією Альошкіною, яка пішла з життя 15 серпня у 44-річному віці. Похорон відбудеться у вівторок, 18 серпня, на Личаківському цвинтарі.

Про сумну подію розповів чоловік мисткині — музикант Гордій Старух.

“Прощання з Дарією Альошкіною відбудеться у храмі святого Климентія папи на вул. Генерала Чупринки, 70 у Львові”, — зазначив він.

Графік прощальних заходів:

17 серпня, 20:00 — парастас;

— парастас; 18 серпня, 10:30 — прощання з покійною;

— прощання з покійною; 18 серпня, 11:00 — чин похорону.

Поховають мисткиню на полі №40 Личаківського цвинтаря. Тих, хто бажає віддати останню шану Дарії Альошкіній, чекатимуть о 14:00 на вул. Мечнікова, 33.

Дарія Альошкіна — відома у Львові художниця, яка присвятила себе мистецтву витинанки. Смерть настала раптово, у суботу, 15 серпня. Причини трагедії наразі залишаються невідомими.