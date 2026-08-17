Окупаційні війська РФ атакували Україну майже 130 дронами

Уночі 17 серпня противник атакував Україну 128 дронами. Уламки та прямі влучання зафіксували на 14 локаціях.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Уночі 17 серпня в країні пролунала повітряна тривога. Ворог застосував 128 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони збили або подавили 106 із них.

“У ніч на 17 серпня (з 18:00 16 серпня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed (у тому числі реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк.

За попередніми даними, станом на 08:30, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. На 14 локаціях зафіксовано влучання ворожих дронів, ще на двох – падіння уламків збитих цілей. Атака триває, у повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА” – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо: внаслідок атаки на Львів 30 липня зафіксували влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Загалом пошкоджень зазнали понад 20 будинків, ліцей і дитячий садочок. Одна людина загинула.

13 травня безпілотники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Жовкві. Також зазнав пошкоджень житловий будинок, постраждали об’єкти промисловості.

24 березня російські безпілотники тричі атакували Львів. Дрони влучили у будинки на площі Соборній та проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери – там пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення та низку житлових будинків. Унаслідок атаки до лікарень міста госпіталізували 7 людей, а загалом за медичною допомогою звернулися понад 20 осіб.

7 лютого через удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора тимчасово залишилися без водопостачання, теплопостачання та електроенергії. Також пошкодили 18 приватних житлових будинків, один із них зруйнували повністю.

27 січня зазнав пошкоджень об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник влучив у центрі Львова – зокрема, впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. Унаслідок цієї атаки пошкоджено вікна у житлових будинках та вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали, проте через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу в селищі Рудно Львівської громади. Через це мешканці декількох вулиць залишилися без газу.