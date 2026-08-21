У Львові у центрі міста розпочинається фестиваль, присвячений морозиву

21-23 серпня у Львові пройде Lviv Ice & Choco Festival

Львів’ян та гостей міста чекає крафтове морозиво найнесподіваніших смаків, шоколадні скульптури та жива музика

Три дні, з 21 до 23 серпня, подвір’я Львівського Палацу мистецтв на вулиці Миколи Коперника, 17 стане найсолодшим місцем кінця літа. Тут відбудеться Lviv Ice & Choco Festival 2026. Затишний куточок в історичному центрі перетвориться на справжній епіцентр крафтового морозива, авторського шоколаду та якісного родинного дозвілля з живою музикою.

Організатори зібрали найкращих українських виробників, щоб подарувати гостям простір смаку, тепла та щирих емоцій. Фестиваль об’єднає людей навколо спільної доброї справи.

Що чекає гостей у програмі Lviv Ice & Choco Festival:

● Ярмарок крафту та новинок. Тут презентують унікальні смаки натурального морозива — від класичного джелато й сорбетів до найнесподіваніших гастрономічних поєднань. Також представлять авторський шоколад від провідних майстрів з усієї країни.

● Живі шоколадні скульптури. Легендарна львівська атракція повертається знову. Просто на очах відвідувачів професійні скульптори витворюватимуть художні арт-об’єкти з гігантських шоколадних брил.

● Дитяча пригода «Ice & Choco Passport». Захопливий інтерактивний квест для найменших відвідувачів. На старті малюки отримують власний святковий паспорт, після чого мандрують локаціями фестивалю. Вони виконують легкі творчі завдання, збирають чарівні печатки й отримують гарантовані подарунки.

● Дитяча країна розваг та музичний розвиток. Щодня триватиме анімаційна програма з іграми та майстер-класами від Smile Park. До розваг додадуться розвивальні музичні інтерактиви від Центру музичного розвитку «Темпо» та дитяче Fashion Show від модельного агентства mp_group.

● Ice & Cocktail Bar та вечірня музична сцена (18+). Щовечора від 19:00 гостей чекатиме стильний лаунж із десертними коктейлями та живими виступами. 21 серпня, у п’ятницю, пройде автентична танцювальна вечірка від інструментального складу «ЩУКА РИБА» та сет від DJ VARLAM. 22 серпня, в суботу, лунатимуть запальні українські й світові хіти від кавер-гурту MIDNIGHT COLOURS та DJ-сет. 23 серпня, в неділю, гостей порадує колоритний львівський саунд і теплий «вусатий фанк» від ВІА «КВАРТИРНИК» та сет від DJ VARLAM.

● Інста-фотозони. На фестивалі облаштують спеціальні локації для літніх фотосесій, сімейних світлин та яскравого контенту в соцмережах.

● Благодійний збір для ЗСУ. Протягом усіх днів фестивалю триватиме збір донатів через офіційні QR-коди на підтримку українських захисників.

«Ми прагнемо дарувати людям теплі, позитивні емоції, яких зараз так бракує, і водночас створювати дієві механіки для підтримки донатами ЗСУ, — ділиться організатор фестивалю Андрій Сидор. — Lviv Ice & Choco Festival — це безпечний простір якісного відпочинку для всієї родини, молоді та друзів. Буде смачно, затишно та корисно».

Квитки на Lviv Ice & Choco Festival доступні онлайн.