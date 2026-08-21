У Львові розповіли, як святкуватимуть День Незалежності

Львів готується до святкування 35-ї річниці Незалежності України масштабною програмою заходів.

Про це розповіли у пресслужбі Львівської міської ради.

З 23 по 25 серпня у місті відбудуться урочисті, культурні, мистецькі та просвітницькі заходи, приурочені до ювілею Незалежності України.

Святкування розтягнеться на кілька днів і охопить різні куточки Львова. Ось як виглядатиме програма 23 серпня, у неділю:

– 10:00 – урочиста церемонія піднесення Державного прапора України (вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану, 32);

– з 10:00 до 20:00 – виставка Військово-Морських сил України «Вірність. Мужність. Сила» у Музеї міста (пл. Ринок, 1). Потрапити можна безкоштовно, попередньо зареєструвавшись у Центрі туристичної інформації;

– з 15:00 до 18:00 – шаховий турнір «Хід Незалежності» на площі перед Львівським оперним театром (просп. Свободи, 28).

– 17:00 – концерт «Так звучить Незалежність» на площі перед музеєм «Територія терору» (просп. Чорновола, 45г);

– 18:30 – лекція Незалежності від письменника і ветерана Артура Дроня на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні, що на перетині вулиць Максима Кривоноса й Замкової. Для участі необхідна попередня реєстрація тут.

– 20:00 – відкриття інсталяції «Колони пам’яті» на площі Ангелів, біля Гарнізонного храму святих Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

У понеділок, 24 серпня, львів’ян та гостей міста чекає така програма:

– з 9:00 до 11:00 – вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України на Полях почесних поховань Львова:

Личаківський цвинтар: 9:00 – Поле №76 (вул. А. Вахнянина), 9:30 – Поле №67 (вул. І. Мечникова), 9:50 – Поле №86а (вул. Мечникова), 10:30 – Поле №87 (вул. Пасічна);

Голосківський цвинтар – 11:00 – Поле №34-В (вул. І. Миколайчука);

– 16:00 – виступ оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на північній стороні площі Ринок;

– 16:30 – авторська екскурсія «Шлях Незалежності: культура та ідентичність» від Галини Вилійки. Реєстрація тут;

– 16:30 – ще одна авторська екскурсія «Шлях Незалежності: культура та ідентичність», цього разу від Юрія Цибуха. Реєстрація тут.

– 19:00 – концерт Львівського муніципального хору «Гомін» на площі Ринок.

У вівторок, 25 серпня, відбудеться:

– 18:00 – лекція Тетяни Продан «Гідність та громадянство: розмова про права та обов’язки» у Міському Палаці культури імені Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1).

З повною програмою святкування можна ознайомитися тут.