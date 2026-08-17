Щирець проводжає в останню путь молодого захисника

Село Сердиця готується провести в останню путь свого захисника. Додому повертається матрос Сергій Кузь, 1999 року народження.
Про сумну новину повідомляє Щирецька громада.
Кортеж із тілом Героя вирушить зі Львова до селища Щирець.
Прощання відбудеться у вівторок, 18 серпня 2026 року. Церемонія розпочнеться о 12:00 на подвір’ї Музею Пам’яті жертв сталінських репресій.
Зустріч воїна на в’їзді до села Сердиця запланована на 12:20.
Потім процесія прямуватиме до рідного дому загиблого. Останньою зупинкою стане церква святого Архистратига Михаїла, де відбудеться поминальна молитва.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua