Щирець проводжає в останню путь молодого захисника

Село Сердиця готується провести в останню путь свого захисника. Додому повертається матрос Сергій Кузь, 1999 року народження.

Про сумну новину повідомляє Щирецька громада.

Кортеж із тілом Героя вирушить зі Львова до селища Щирець.

Прощання відбудеться у вівторок, 18 серпня 2026 року. Церемонія розпочнеться о 12:00 на подвір’ї Музею Пам’яті жертв сталінських репресій.

Зустріч воїна на в’їзді до села Сердиця запланована на 12:20.

Потім процесія прямуватиме до рідного дому загиблого. Останньою зупинкою стане церква святого Архистратига Михаїла, де відбудеться поминальна молитва.