У Львові тротуар так і залишився без ремонту

У Львові мешканці одного з районів звернули увагу на недороблений тротуар.
Про це йдеться в одній з місцевих спільнот у соцмережах.
Мешканці зазначають, що вже через тиждень діти підуть до школи, а тротуар від стоматології до вулиці Біберовича так і залишається розбитим на окремі відрізки.
Люди цікавляться, коли цю ділянку нарешті доведуть до ладу. Школярі мають безпечно ходити цим шляхом щодня.
Крім того, мешканці звертають увагу на поворот з вулиці Шевченка на Брюховицьку. Там, на ділянці пішохідного переходу, роботи так і не завершили. Наразі це місце тільки додає перешкод тим, хто намагається перейти дорогу у визначеному для цього місці.
Зі своїм зверненням мешканці звертаються до депутата міської ради Михайла Дідуха.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua