У Львові тротуар так і залишився без ремонту

У Львові мешканці одного з районів звернули увагу на недороблений тротуар.

Про це йдеться в одній з місцевих спільнот у соцмережах.













Мешканці зазначають, що вже через тиждень діти підуть до школи, а тротуар від стоматології до вулиці Біберовича так і залишається розбитим на окремі відрізки.

Люди цікавляться, коли цю ділянку нарешті доведуть до ладу. Школярі мають безпечно ходити цим шляхом щодня.

Крім того, мешканці звертають увагу на поворот з вулиці Шевченка на Брюховицьку. Там, на ділянці пішохідного переходу, роботи так і не завершили. Наразі це місце тільки додає перешкод тим, хто намагається перейти дорогу у визначеному для цього місці.

Зі своїм зверненням мешканці звертаються до депутата міської ради Михайла Дідуха.