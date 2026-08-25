Львівська громада внесла уточнення до назв та перейменувала кілька вулиць міста

Депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні підтримали низку рішень про найменування та перейменування вулиць і площі в громаді. Голосування пройшло без особливих суперечок.

Головна зміна стосується площі Данила Галицького у Львові та однойменних вулиць у Дублянах, Малехові й Рясне-Руському. Тепер усі ці топоніми носитимуть назву Короля Данила. Депутати пояснюють: формулювання «Данило Галицький» — це радянський спадок, і громада вирішила повернутися до історично точнішої версії.

Окремим пунктом стало звернення до уряду з проханням перейменувати Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького. Нова назва мала б звучати як Міжнародний аеропорт «Львів» імені Короля Данила. Автори ініціативи наголошують — таку назву планували ще на етапі присвоєння імені аеропорту, проте свого часу реалізувати задум не вдалося.

Змінилися й назви двох інших львівських вулиць. Вулиця Льва отримала уточнену назву — вул. Князя Лева. А замість вулиці Ірини Калинець з’явилася вул. Родини Калинців — таким чином вирішили вшанувати пам’ять і Ірини, і Ігоря Калинців одночасно.

У Винниках частина вулиці Кільцевої — ділянка від вул. Лисика до вул. Рути Вітер — тепер носитиме ім’я Владислава Аллерова. Це Герой України, командир окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

У селі Підрясне нарешті з’явилися офіційні назви для чотирьох вулиць, які досі позначалися лише номерами. Безіменна №1 стала вулицею Миколи Лебідя — на честь українського політичного діяча, одного з засновників і першого керівника Служби безпеки ОУН. Безіменну №2 назвали вулицею Короля Данила. Безіменна №3 отримала ім’я Артема Толочка — українського захисника, який загинув у російсько-українській війні. А Безіменна №4 стала вулицею Свободи.

Перед голосуванням усі рішення пройшли розгляд і погодження в комісії з перейменування вулиць. За інформацією міської ради, тільки за останній час у Львівській громаді перейменували чи найменували вже понад 100 вулиць та громадських просторів — і кожне рішення проходило через громадські обговорення та роботу спеціальної групи.

У мерії заспокоюють мешканців: жодного термінового переоформлення документів через зміну назв вулиць не потрібно. З часом оновити дані доведеться лише підприємцям, але навіть для них ця процедура залишиться безкоштовною — як і для звичайних жителів.