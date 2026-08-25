Львівський будинок-пам’ятку на вулиці Гнатюка беруться реставрувати

Депутати Львівської міської ради дали зелене світло на реставрацію будинку-пам’ятки архітектури, що розташований на вул. Академіка В. Гнатюка, 20–22. Після завершення робіт на першому поверсі з’являться книгарня, читацький зал і простір для мистецьких подій.

За рішенням сесії реставраційні роботи проведе ТзОВ «Видавництво Львівського Медіафоруму». Ухвалу підтримали 36 депутатів. Мова йде про приміщення колишніх залізничних кас із широкими вітринами та центральними дерев’яними дверима, оздобленими кам’яними елементами. Наразі фасад будівлі частково вкритий графіті жовтого кольору. Об’єкт має статус пам’ятки архітектури місцевого значення з охоронним номером 4265-Лв.

Інвестор отримав від міської ради дозвіл на реставрацію та пристосування нежитлових приміщень першого поверху для потреб громадськості. Це передбачено умовами інвестиційного договору. Планується облаштувати сучасну книгарню, зону для читання і майданчик для проведення мистецьких заходів.

Гелена Пайонкевич, керівниця юридичного департаменту Львівської міської ради, наголосила: ухвала не впливає на форму власності будівлі. Приміщення залишається у власності Львівської міської територіальної громади і не підлягатиме приватизації.