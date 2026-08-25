У Львові та громаді перейменували вулиці: площу Данила Галицького перейменовано на площу Короля Данила

Львівська міська рада 25 серпня ухвалила рішення про перейменування низки вулиць, площ та інших топонімічних об’єктів. Зміни торкнулися як самого Львова, так і населених пунктів громади.

Одна з ключових змін — нова назва площі Данила Галицького. Тепер вона називається площею Короля Данила. Відповідне рішення депутати озвучили безпосередньо на засіданні.

У Львові вулиця Лева отримала нову назву — вулиця Князя Лева. Вулицю Ірини Калинець перейменували на вулицю Родини Калинців. Площа Данила Галицького також змінила назву на площу Короля Данила.

У Винниках змінили назву частини вулиці Кільцевої — від вулиці Лисика до вулиці Рути Вітер. Тепер ця ділянка носить ім’я Владислава Аллерова. Він командував окремим загоном спеціального призначення «Омега» Західного територіального управління Нацгвардії України. Захисник загинув під час бойових дій у російсько-українській війні.

Аналогічні зміни відбулися у Дублянах, Малехові та Рясне-Руському. Там вулицю Данила Галицького також перейменували — вона стала вулицею Короля Данила.

У селі Підрясне депутати вирішили дати назви кільком безіменним вулицям. Тепер вони носять імена Миколи Лебедя, Короля Данила, Артема Толочка, а також назву Свободи.

Крім того, на сесії депутати підтримали звернення до Кабінету Міністрів. Мова йде про перейменування Львівського міжнародного аеропорту на честь Короля Данила.

За це рішення та звернення до уряду проголосували 43 депутати міськради. Остаточне слово щодо нової назви аеропорту залишається за Кабінетом Міністрів України.