У Дрогобичі пішохід загинув під колесами BMW

На вулиці Бориславській у Дрогобичі водій BMW 320D скоїв смертельну аварію — під колесами авто загинув пішохід, який помер уже в кареті швидкої допомоги.

Трагедія сталася 24 серпня близько 19:30. 37-річний чоловік за керуванням BMW 320D наїхав на 76-річного місцевого жителя, який переходив дорогу на вулиці Бориславській.

Медики прибули на місце оперативно, проте врятувати постраждалого не вдалося — від отриманих травм пішохід помер прямо в машині швидкої допомоги.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області вже відкрили кримінальне провадження. Водію інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд також може позбавити водія права керувати транспортом на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини смертельної аварії.



