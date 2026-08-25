У Дрогобичі пішохід загинув під колесами BMW

На вулиці Бориславській у Дрогобичі водій BMW 320D скоїв смертельну аварію — під колесами авто загинув пішохід, який помер уже в кареті швидкої допомоги.
Трагедія сталася 24 серпня близько 19:30. 37-річний чоловік за керуванням BMW 320D наїхав на 76-річного місцевого жителя, який переходив дорогу на вулиці Бориславській.
Медики прибули на місце оперативно, проте врятувати постраждалого не вдалося — від отриманих травм пішохід помер прямо в машині швидкої допомоги.
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області вже відкрили кримінальне провадження. Водію інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд також може позбавити водія права керувати транспортом на строк до трьох років.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини смертельної аварії.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua