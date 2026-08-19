Дівчина-кунгфуїстка з Львова: 15-річна школярка розправилася з трьома людьми на вулиці Рубчака

У Львові правоохоронці розслідують бійку на вулиці Рубчака. Постраждали троє мешканців міста.

За попередньою інформацією, до конфлікту причетна 15-річна львів’янка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Сутичка сталася 18 серпня, орієнтовно о 20:35. У поліцію звернулися три особи — дві жінки 23 та 34 років, а також чоловік 36 років. За їхніми словами, конфлікт розпочала незнайома дівчина, яка згодом застосувала фізичну силу проти всіх трьох. Лікарі зафіксували у постраждалих забиті рани та садна.

«Особу нападниці вдалося встановити — це виявилася 15-річна мешканка Львова. Наразі уточнюються всі обставини, що передували конфлікту», — розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Поліція продовжує з’ясовувати деталі того, що передувало сутичці.