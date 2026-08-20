У Львові рятувальники відчинили двері квартири, щоб медики могли надати допомогу пацієнтці

На вулиці І. Вільде у Львові рятувальники та медики об’єднали зусилля, щоб надати допомогу літній жінці. Бригада швидкої не могла самотужки зайти до квартири на першому поверсі двоповерхівки — вхід виявився недоступним.

Тому на місце викликали львівських вогнеборців. Ті приставили драбину і саме через неї потрапили до помешкання. Далі спільно з поліцейськими рятувальники обережно винесли жінку на ношах і передали медикам швидкої допомоги.

Постраждала народилася у 1938 році. Її госпіталізували до лікарні. Загалом у цій операції були задіяні рятувальники, працівники поліції та бригада медиків.