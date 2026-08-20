Опублікувати у CityLife

На Львівщині ексвійськовому, який незаконно оформив виплати на суму майже 1,4 млн грн, готують судову справу

admin

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього військового.

Слідство встановило, що чоловік підробив документи про участь у бойових діях, оформив собі інвалідність, пов’язану із захистом України, та незаконно привласнив майже 1,4 мільйона гривень державних коштів, повідомляє Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Чоловік служив у одній із військових частин Київської області. Насправді він ніколи не перебував у зоні бойових дій і не отримував жодних поранень чи травм під час виконання службових обов’язків. У липні 2023 року, як з’ясувало слідство, він самостійно виготовив фіктивну довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони держави. Документ нібито підписав командир військової частини.

Проходячи лікування та військово-лікарські комісії, чоловік розповідав медикам вигадані історії про травми та захворювання, які він начебто отримав у бою. Крім того, він подавав фальшиву довідку, на основі якої в медичну документацію внесли записи про його участь у боях та зв’язок хвороби із захистом країни.

«На підставі цих документів чоловіка визнали непридатним до військової служби та у жовтні 2023 року звільнили за станом здоров’я», — зазначили у Львівській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Далі колишній військовослужбовець скористався підробленими паперами, щоб отримати ІІ групу інвалідності та статус особи з інвалідністю внаслідок війни. У листопаді 2023 року він звернувся до Львівського обласного ТЦК та СП за одноразовою грошовою допомогою. У червні 2024 року Міноборони перерахувало йому понад 805 тисяч гривень.

Окрім того, чоловік оформив пенсію по інвалідності й отримав понад 564 тисячі гривень пенсійних виплат, а також майже 3 тисячі гривень одноразової допомоги. У підсумку він незаконно заволодів майже 1,4 мільйона гривень бюджетних коштів.

Також колишній військовий подав папери на компенсацію за житло. Йому призначили понад 2,2 мільйона гривень з державного бюджету. Проте після виявлення недостовірних даних це рішення анулювали, і грошей чоловік не отримав.

Йому інкримінують шахрайство, замах на шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення та використання підроблених документів, а також ухилення від військової служби шляхом самокалічення чи іншим способом. У березні 2026 року чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Наразі справу передали до суду. За інкримінованими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Створено за матеріалами: 032.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Львові пасажирці маршрутки різко погіршало самопочуття

У Львові рятувальники відчинили двері квартири, щоб медики могли надати допомогу пацієнтці