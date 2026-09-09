У Львові чоловік із ножем атакував працівника ТЦК

Шевченківський районний суд Львова визнав винним чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця під час оповіщення.
Суд призначив йому три роки обмеження волі, але звільнив від реального відбування покарання з дворічним іспитовим строком.
Відомості про рішення містяться у вироку в Єдиному судовому реєстрі.
Інцидент стався 29 травня 2026 року близько 12:09 біля будинку №23 на вулиці Миколи Хвильового у Львові.
У формі військовослужбовець разом із колегами проводив оповіщення військовозобов’язаних у Шевченківському районі.
В його обов’язки входила перевірка військово-облікових документів і вручення повісток.
За матеріалами справи, обвинувачений мав при собі складний ніж.
Він намагався перешкодити виконанню службових обов’язків і вдарив лезом у ліве плече військового.
Потерпілий отримав дві різані рани. Їх кваліфікували як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.
На суді обвинувачений повністю визнав провину і щиро розкаявся.
Потерпілий не брав участі в засіданні і просив визначити покарання на розсуд суду.
Суд визнав чоловіка винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю.
При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і щиро розкаявся.
Також суд постановив знищити ніж, яким було поранено військового.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua