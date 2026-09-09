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У Львові чоловік із ножем атакував працівника ТЦК

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Шевченківський районний суд Львова визнав винним чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця під час оповіщення.

Суд призначив йому три роки обмеження волі, але звільнив від реального відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Відомості про рішення містяться у вироку в Єдиному судовому реєстрі.

Інцидент стався 29 травня 2026 року близько 12:09 біля будинку №23 на вулиці Миколи Хвильового у Львові.

У формі військовослужбовець разом із колегами проводив оповіщення військовозобов’язаних у Шевченківському районі.

В його обов’язки входила перевірка військово-облікових документів і вручення повісток.

За матеріалами справи, обвинувачений мав при собі складний ніж.

Він намагався перешкодити виконанню службових обов’язків і вдарив лезом у ліве плече військового.

Потерпілий отримав дві різані рани. Їх кваліфікували як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

На суді обвинувачений повністю визнав провину і щиро розкаявся.

Потерпілий не брав участі в засіданні і просив визначити покарання на розсуд суду.

Суд визнав чоловіка винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і щиро розкаявся.

Також суд постановив знищити ніж, яким було поранено військового.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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