У Львові рятувальники допомогли водієві, якому раптово стало зле за кермом

У Львові на вулиці Стрийській рятувальники надали допомогу водієві, якому стало зле за кермом Buick Regal. Подія сталася 14 вересня о 06:42.

Повертаючись із виклику, вогнеборці помітили автомобіль, що з’їхав із проїжджої частини та врізався в бордюр. Рятувальники зупинилися і підійшли, щоб з’ясувати обставини.

Вони виявили водія без свідомості; при цьому двері авто були заблоковані. За допомогою спецінструменту розчинили замки й дістали чоловіка із салону.

До приїзду швидкої рятувальники провели реанімаційні заходи. Коли пацієнт подав перші ознаки життя, його поклали в стабільне бокове положення і передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні Святого Луки у Львові.