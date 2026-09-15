Стан води у львівських басейнах: чи безпечно купатися

У Львові перевірили якість води у дев’яти басейнах.

Фахівці хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» 9 вересня відібрали вісім проб води та дослідили їх на відповідність встановленим нормам.

«За результатами перевірки у жодній із відібраних проб не виявили перевищень гранично допустимих концентрацій», — повідомили у Львівській міській раді.

Воду перевірили в таких закладах: басейн «Дельфін» (вул. Трильовського, 12а), Палац спорту ГО «ЛОО ФСТ «Динамо» (вул. Вітовського, 53) та аквапарк «Пляж» (вул. Княгині Ольги, 114).

Також обстежили фітнес-комплекс «UNIFORCE» (вул. Мельника, 18), оздоровчий центр «Три стихії» (вул. Щирецькій, 36) і навчально-спортивну базу літніх видів спорту МО України (СКА) на вул. Клепарівській, 39а.

Комунальне підприємство зазначає, що такі перевірки проводять регулярно. Мета — постійно контролювати якість води у басейнах міста.

Створено за матеріалами: 032.ua