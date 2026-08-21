На в’їзді до Львова через ремонт Городоцької частково перекрили рух транспорту

На вулиці Городоцькій у Львові дорожники приступили до фрезерування старого асфальту — на відрізку від Скнилівського шляхопроводу до вулиці Виговського, у бік в’їзду до міста.

На цій дільниці частково замінять нижній шар покриття, а верхній оновлять повністю. Крім того, підняли до рівня дороги дощоприймальні решітки та люки оглядових колодязів. Таку інформацію оприлюднили в Залізничній районній адміністрації.

Спецтехніка працює смугами, тож там, де ведуться роботи, рух транспорту частково обмежений. Друга смуга залишається відкритою й пропускає автомобілі.

«У минулу суботу ми завершили суцільне асфальтування на Городоцькій у напрямку виїзду з міста — цю ділянку вже відремонтовано, і транспорт по ній їздить вільно. А вчора взялися за фрезерування покриття з іншого боку вулиці — від Скнилівського шляхопроводу до Виговського, у напрямку в’їзду в місто», — розповіли в Залізничній районній адміністрації.

Якщо погода не завадить, суцільне асфальтування на цій ділянці стартує вже наступного тижня. Ремонт планують закінчити до 1 вересня.

У міському управлінні транспорту наголошують: схема руху громадського транспорту не зміниться, усі маршрути й надалі курсуватимуть звичними напрямками. Проте через роботу важкої спецтехніки можливі окремі затримки.

Загалом ділянка Городоцької, яку зараз ремонтують — від вулиці Виговського до Скнилівського шляхопроводу — становить приблизно 2 кілометри. Роботи виконують з відтермінуванням оплати.