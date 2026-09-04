У Львові розпочинають обробку парків від кліщів — прохання не вигулювати собак

З 7 вересня у Львівській міській територіальній громаді розпочинають осінню акарицидну обробку парків, лісопарків, скверів і інших зелених зон.
Мешканців і гостей просять тимчасово не відвідувати ці території та не вигулювати там домашніх тварин.
Обробку проводять, щоб зменшити кількість кліщів. Фахівці працюватимуть біля дитячих майданчиків, вздовж доріжок і в зонах відпочинку.
7 вересня роботи проведуть у:
- регіональному ландшафтному парку «Знесіння»;
- парку «Високий Замок»;
- парку «Снопківський»;
- парку «Залізна Вода»;
- Стрийському парку;
- Львівському центральному парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.
9 вересня акарицидну обробку проведуть у:
- парку «Замарстинівський»;
- сквері на вул. М. Кривоноса;
- парку «На Валах»;
- парку «700-річчя Львова»;
- парку ім. І. Франка;
- парку «Під Голоском»;
- парку «Кортумова гора»;
- парку Святого Івана Павла ІІ;
- парку ім. Б. Хмельницького у Брюховичах;
- парку між вул. В. Липинського та вул. Лінкольна.
Про дату обробки інших зелених зон повідомлять додатково.
“Зокрема, роботи ще мають провести у парках «Архангела Михаїла», «Піскові озера», «Горіховий Гай», «Бондарівка», «Кольонія», ім. І. Виговського, Личаківському парку, а також у лісопарках «Білогорща», «Рудно» та «Погулянка»”, – йдеться в повідомленні.
У міськраді наголошують, що графік може змінюватися через несприятливі погодні умови. Про перенесення робіт та оновлення графіка повідомлятимуть додатково.
Створено за матеріалами: 032.ua