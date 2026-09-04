У Львові розпочинають обробку парків від кліщів — прохання не вигулювати собак

З 7 вересня у Львівській міській територіальній громаді розпочинають осінню акарицидну обробку парків, лісопарків, скверів і інших зелених зон.

Мешканців і гостей просять тимчасово не відвідувати ці території та не вигулювати там домашніх тварин.

Обробку проводять, щоб зменшити кількість кліщів. Фахівці працюватимуть біля дитячих майданчиків, вздовж доріжок і в зонах відпочинку.

7 вересня роботи проведуть у:

регіональному ландшафтному парку «Знесіння»;

парку «Високий Замок»;

парку «Снопківський»;

парку «Залізна Вода»;

Стрийському парку;

Львівському центральному парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

9 вересня акарицидну обробку проведуть у:

парку «Замарстинівський»;

сквері на вул. М. Кривоноса;

парку «На Валах»;

парку «700-річчя Львова»;

парку ім. І. Франка;

парку «Під Голоском»;

парку «Кортумова гора»;

парку Святого Івана Павла ІІ;

парку ім. Б. Хмельницького у Брюховичах;

парку між вул. В. Липинського та вул. Лінкольна.

Про дату обробки інших зелених зон повідомлять додатково.

“Зокрема, роботи ще мають провести у парках «Архангела Михаїла», «Піскові озера», «Горіховий Гай», «Бондарівка», «Кольонія», ім. І. Виговського, Личаківському парку, а також у лісопарках «Білогорща», «Рудно» та «Погулянка»”, – йдеться в повідомленні.

У міськраді наголошують, що графік може змінюватися через несприятливі погодні умови. Про перенесення робіт та оновлення графіка повідомлятимуть додатково.



