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У Львові розпочинають обробку парків від кліщів — прохання не вигулювати собак

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З 7 вересня у Львівській міській територіальній громаді розпочинають осінню акарицидну обробку парків, лісопарків, скверів і інших зелених зон.

Мешканців і гостей просять тимчасово не відвідувати ці території та не вигулювати там домашніх тварин.

Обробку проводять, щоб зменшити кількість кліщів. Фахівці працюватимуть біля дитячих майданчиків, вздовж доріжок і в зонах відпочинку.

7 вересня роботи проведуть у:

  • регіональному ландшафтному парку «Знесіння»;
  • парку «Високий Замок»;
  • парку «Снопківський»;
  • парку «Залізна Вода»;
  • Стрийському парку;
  • Львівському центральному парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

9 вересня акарицидну обробку проведуть у:

  • парку «Замарстинівський»;
  • сквері на вул. М. Кривоноса;
  • парку «На Валах»;
  • парку «700-річчя Львова»;
  • парку ім. І. Франка;
  • парку «Під Голоском»;
  • парку «Кортумова гора»;
  • парку Святого Івана Павла ІІ;
  • парку ім. Б. Хмельницького у Брюховичах;
  • парку між вул. В. Липинського та вул. Лінкольна.

Про дату обробки інших зелених зон повідомлять додатково.

“Зокрема, роботи ще мають провести у парках «Архангела Михаїла», «Піскові озера», «Горіховий Гай», «Бондарівка», «Кольонія», ім. І. Виговського, Личаківському парку, а також у лісопарках «Білогорща», «Рудно» та «Погулянка»”, – йдеться в повідомленні.

У міськраді наголошують, що графік може змінюватися через несприятливі погодні умови. Про перенесення робіт та оновлення графіка повідомлятимуть додатково.


Створено за матеріалами: 032.ua

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