На Львівщині у суді постане очільник благодійного фонду, обвинувачений у ввезенні авто під виглядом гуманітарної допомоги

Керівник благодійної організації продав автівки, які ввіз під виглядом допомоги Збройним Силам, отримавши понад два мільйони гривень.

Прокуратура Львівської області скерувала до суду обвинувальний акт проти керівника благодійного фонду на Львівщині. Його звинувачують у контрабанді автомобілів, організованій під прикриттям благодійної діяльності.

За даними слідства, 60-річний мешканець Шептицького району налагодив схему незаконного продажу машин, які завозили з країн Євросоюзу. Серед постачальників називають Латвію та Литву.

Щоб уникнути митних платежів, він зазначав у документах, що транспорт призначений для потреб ЗСУ. Для імітації законності обвинувачений заздалегідь зареєстрував благодійний фонд. Під час митного оформлення реквізити фонду вносилися в документи, хоча насправді автівки планували продавати.

Ввезення транспортних засобів організовували наймані водії. Декілька автівок перевозив і сам номінальний керівник фонду. Хоча в техпаспорті зазначали “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено”, чоловік реалізовував машини за готівку. Автівки опинялися у приватних руках осіб, які не служать у війську і не мали права їх використовувати.

У схемі переважали позашляховики та кросовери середнього класу: Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva і Opel Frontera. Також ввозили авто преміум-сегмента, зокрема Audi Q7 і Volvo V50. Ціни залежали від технічного стану і класу транспортного засобу. Наприклад, Kia Sorento організатор продав за 4000 доларів.

За інформацією прокуратури, у період з вересня по листопад 2025 року він переправив 17 автомобілів. Їхня загальна вартість становить майже 2,2 млн грн.

Керівнику фонду інкримінують контрабанду у значному розмірі та внесення в документи завідомо неправдивих відомостей під час державної реєстрації юридичної особи. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 201-4 і ч. 1 ст. 205-1 ККУ.