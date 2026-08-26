У Львові розпочався третій етап реконструкції вулиці Героїв УПА

У Львові з 27 серпня розпочинається ремонт третьої ділянки вулиці Героїв УПА – від Смаль-Стоцького до Кульпарківської.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Дорожники вже завершили роботи на другій частині вулиці – від Васильківського до Смаль-Стоцького. Тепер черга дійшла до третьої ділянки, де ремонтники працюватимуть від Смаль-Стоцького до Кульпарківської.

На цьому відрізку старе покриття зіскребуть спеціальною фрезою, а потім укладуть два шари нового асфальту.

На період ремонту громадський транспорт тимчасово змінить свої маршрути. А саме:

– тролейбус № 22 “Університет – Автовокзал” їздитиме так: Університет – площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за звичним маршрутом);

– тролейбус № 30 “Університет – Ряшівська” рухатиметься: Університет – площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за звичним маршрутом);

– автобус № 7 “вул. Гориня – вул. Чигиринська” курсуватиме: вул. Городоцька (Приміський вокзал) – вул. Кульпарківська (далі за звичним маршрутом);

– автобус № 33 “вул. Січових Стрільців – вул. І. Пулюя” їздитиме: вул. Січових Стрільців – площа Святого Юра – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – площа Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська (далі за звичним маршрутом).

Ця тимчасова схема діятиме протягом усього періоду ремонтних робіт на вулиці Героїв УПА.

Нагадаємо, ремонтні роботи на вулиці Героїв УПА розпочалися ще 19 травня цього року. Весь процес поділили на три етапи: перший – від С. Бандери до Васильківського, другий – від Васильківського до Смаль-Стоцького, третій – від Смаль-Стоцького до Кульпарківської.

Виконанням робіт на вулиці Героїв УПА займається підрядна організація “Онур”, яка працює з відтермінуванням оплати.