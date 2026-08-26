На Львівщині аграрне виробництво збільшилося на 14,3%

Львівські аграрії наростили виробництво продукції на 14,3% за січень—липень 2026 року порівняно з тим самим періодом торік.

Найбільший приріст показали сільськогосподарські підприємства — тут виробництво зросло на 40,1%. Рослинницька продукція додала 64,7%, тваринницька — 24,1%. Дані надало Головне управління статистики Львівської області.

А ось господарства населення показали протилежну динаміку — виробництво тут впало на 13,6%. Жнива також вплинули на загальну статистику. На 1 серпня аграрії всіх категорій зібрали понад 755 тисяч тонн зерна. Це майже на третину більше, ніж рік тому.

У тваринницькому секторі найпомітніше зросло виробництво м’яса — на 24,3%. Натомість виробництво молока та яєць скоротилося.

«Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва свідчить про стійкість аграрного сектору Львівщини та здатність наших виробників працювати й розвиватися навіть в умовах воєнного часу», — зазначила т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Світлана Долинська.

Поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах регіону також зросло. Станом на 1 серпня 2026 року тут утримували 15,8 тисячі голів ВРХ — на 10,5% більше, ніж торік. Кількість корів збільшилася на 1,3 тисячі голів (21,3%) і сягнула 7,4 тисячі.