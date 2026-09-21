Понад 170 безпілотних апаратів запустили по Україні російські окупанти

Росіяни випустили по території України 172 дрони; частина з них влучила на 14 локаціях.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

Сьогодні вночі, 21 липня, в Україні оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти запустили 172 безпілотники та комплекс «Дань‑Т».

Протиповітряна оборона знешкодила 148 дронів.

У ніч на 21 вересня (з 18:00 20 вересня) противник атакував 172 ударними БпЛА типу Shahed. Серед них 64 реактивні моделі, також застосували «Гербер», дрони‑імітації «Пародія» та «Бандероль».

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збило або подавило 147 ворожих БпЛА типів Shahed, «Гербер» та інших. Також відпрацювали один комплекс «Бандероль».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локацій. Також зафіксували падіння уламків збитих БпЛА на чотирьох локаціях. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, вночі 13 вересня російські дрони влучили в школу та житловий будинок у Стрию.

Внаслідок атаки на Львів 30 липня зафіксували влучання у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Пошкоджень зазнали понад 20 будинків, ліцей і дитячий садок. Одна людина загинула.

13 травня безпілотники влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також пошкоджено житловий будинок і постраждали промислові об’єкти.

24 березня російські безпілотники тричі атакували Львів. Влучили в будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вулиці Бандери. Пошкоджено пам’ятку архітектури та низку житлових будинків.

Внаслідок тієї атаки у лікарні госпіталізували сім людей. Понад 20 осіб звернулися за медичною допомогою.

7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині позбавив водопостачання близько шести тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора. Також пошкоджено 18 приватних будинків; один з них зруйновано повністю.

27 січня був пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник упав у центрі Львова. Він впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. У результаті пошкоджені вікна житлових будинків і вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Цивільні й житлові об’єкти не постраждали, але ударна хвиля зупинила автоматичну систему безпеки газу в селищі Рудно. Декілька вулиць залишилися без газопостачання.