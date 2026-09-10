У Львові пройшов форум із підтримки дітей та молоді

У Львові відбувся форум «Психосоціально-освітня підтримка дітей і молоді: рішення, партнерство та розвиток».

Про це повідомив депутат Львівської обласної ради Олег Дуда.

У центрі дискусії були питання середовища, в якому ростимуть діти, їхнього психічного здоров’я та безпеки під час війни.

«Сьогодні жодна сфера не може працювати окремо від іншої.

Освіта, медицина, соціальний захист, громади та держава мають діяти як єдина система», — наголосив депутат.

Він подякував організаторам за створення платформи для цієї розмови.

Окремо відзначив учасників панельної дискусії: голову Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, першу заступницю Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмилу Шемелинець, заступника Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка та радницю Міністра охорони здоров’я Ірину Микичак.

Він підкреснив їхню змістовність і відкритість, а також спільне бачення подальших кроків.

Як лікар і батько, Дуда вважає, що психічне здоров’я дітей треба ставити в один ряд з фізичним.

Маємо завдання не лише реагувати на виклики війни, а й будувати довгострокову систему підтримки.

Він подякував організаторам і партнерам форуму за ініціативу та можливість долучитися до діалогу.

«Коли ми говоримо про дітей, ми фактично говоримо про майбутнє України», — йдеться у повідомленні.