У Львові на пам’ятках культурної спадщини монтують «Блакитні щити» — їх кількість сягне 175 до кінця року

У Львові продовжують маркувати пам’ятки культурної спадщини захисним знаком «Блакитний щит». Сьогодні емблеми почали монтувати на історичних спорудах у центральній частині міста, зокрема на площі Соборній.

До кінця року планують позначити загалом 175 історичних об’єктів. Маріанна Мороз, заступниця директора офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради, розповіла, що Львів став першим містом в Україні, яке почало маркування цими емблемами. У місті відповідні таблички почали встановлювати ще з 2018 року.

«Це захисна емблема на випадок збройного конфлікту. Вона свідчить, що ці об’єкти мають велику цінність і підлягають особливому захисту. Ми прагнемо якомога більше ознакувати найцінніші пам’ятки», — сказала Маріанна Мороз.

Першими сьогодні маркування нанесли на історико-архітектурний комплекс Бернардинського монастиря. Емблеми розміщують, зокрема, на дзвіниці, ротонді, колоні та будівлі костелу. Кількість знаків, які вдасться встановити за день, залежатиме від погодних умов. За словами Мороз, площу Соборну обрали однією з пріоритетних через підвищений ризик нападів на центральну частину міста.

«Ворог завдає ударів і по центральних районах, і по цивільних пам’ятках культурної спадщини, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Львів перебуває під охороною ЮНЕСКО з 1998 року», — наголосила представниця міської ради.

Вже понад тисячу «Блакитних щитів» встановили на історичних спорудах Львова. У міському офісі охорони культурної спадщини кажуть, що роботу з маркування продовжуватимуть і надалі.

«Блакитний щит» — це офіційна емблема Гаазької конвенції про охорону культурних цінностей у разі збройного конфлікту. На ньому зображено синій квадрат і трикутник. У львівському варіанті також додали напис: «Пам’ятка культурної спадщини. Охороняється законом». Окрім цього, у місті окремо позначили 102 мозаїки та панно на 79 об’єктах, щоб підкреслити їхню цінність як частини візуальної культури Львова.