У Львові після дитячого футбольного матчу виникла масова сутичка — тренера притягли до адмінвідповідальності

Після дитячого футбольного матчу у Львові спалахнула масова бійка, і поліція склала адмінпротокол на тренера однієї з команд. Інцидент трапився наприкінці червня на стадіоні одного з львівських ліцеїв.

Після фінального свистка між юними футболістами виникла сутичка на полі. Тренери вийшли на поле, щоб розборонити гравців. Тоді на майданчик вибігли й деякі батьки, які долучилися до конфлікту.

Згодом між батьками і 40-річним тренером однієї з команд спалахнула суперечка. Під час конфлікту наставник розпилив у бік батьків спрей з балончика із заморожувальним ефектом.

«Під час інциденту тілесних ушкоджень ніхто не отримав», — повідомили у поліції.

За фактом події правоохоронці склали на тренера адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.