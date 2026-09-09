У Львові презентували концепцію та експозицію проєкту «Дзиґа: живий архів»

6 вересня у галереї Дзиґа презентували концепцію цифрової платформи проєкту «Дзиґа: живий архів». Також відкрили виставку «Дзиґа: живий архів. 20 історій у плакатах».

Виставка показує історію мистецького об’єднання «Дзиґа» через двадцять плакатів. Кожен плакат — окрема історія про фестивалі, мистецькі акції, музичні та літературні проєкти, медіа, перформанси й міжнародні культурні ініціативи.

На відкритті куратор виставки Влодко Кауфман зазначив: “Історія “Дзиґи” значно більша, ніж ті проєкти, про які ми сьогодні розповідаємо, проте, ми маємо надію, що виставка спонкує не тільки ностальгувати, а й доповнювати архів живою пам’яттю – спогадами і матеріалами відвідувачів виставки”

«Дзиґа: живий архів» — це не лише виставка. Це відкрита цифрова платформа, яка має зібрати й зберегти фото, плакати, відео, аудіозаписи, тексти, спогади та інші матеріали, пов’язані з історією «Дзиґи». 6 вересня команда проєкту презентувала бета‑версію платформи.

У презентації взяли участь Лідія Савченко‑Дуда, заступниця директорки Інституту стратегії культури; Юрко Назарук, співвласник Холдингу емоцій !FEST; та Мар’яна Олійник, директорка веб‑агенції Sitegist. Повну версію цифрової платформи обіцяють запустити наприкінці вересня — на початку жовтня.

Організатори вже закликають містян долучатися до формування архіву. Якщо у вас збереглися фотографії, афіші, записи, документи чи особисті історії, пов’язані з «Дзиґою», поділіться ними й допоможіть доповнити спільну пам’ять.

Долучитися до архіву своїми матеріалами можна за посиланням.

12 вересня о 17:00 відбудеться друга кураторська екскурсія виставкою. Екскурсію проведе Влодко Кауфман, співзасновник МО «Дзиґа» та куратор виставки. Це шанс почути більше про історію окремих проєктів і подій від людини, яка брала в них безпосередню участь.

Виставку можна відвідати до 15 вересня. Вхід вільний.

Проєкт реалізує Львівська міська громадська організація «Мистецька рада “Діалог”» у партнерстві з ГО «Вірменська, 35», ГО «Пост Беллум‑Україна» та ГО «ДзиґАрт».