У гаражі на Львівщині викрили координаційний центр

На Львівщині викрили організовану групу, яка налагодила «повний сервіс» незаконного звільнення військових і допомоги в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомили Львівська обласна прокуратура та Служба безпеки України у Львівській області.

За версією слідства, з вересня 2025 року група систематично заробляла на фальшивих медичних висновках і документах, що давали підстави для звільнення зі служби або відстрочки під час мобілізації.

До складу організації входили семеро місцевих жителів. Вони впливали на працівників медзакладів, представників військових частин та працівників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

«Клієнтів» шукали серед знайомих і знайомих знайомих. Їм пропонували фіктивні діагнози, фальшиві медичні документи й оформлення інвалідності.

У деяких випадках організатори також сприяли виїзду за кордон.

За послуги брали від 7 000 до 20 000 доларів з кожної людини.

Після отримання грошей організатор визначав бажаний результат і призначав персонального куратора для клієнта.

Куратори супроводжували людину на всіх етапах: від медичних оглядів і ВЛК до госпіталізацій та експертних обстежень.

Вони контролювали отримання необхідних висновків та встановлення інвалідності.

Для координації група облаштувала «офіс» у приміщенні гаража в Яворівському районі. Там звіряли статуси справ і фінансові розрахунки.

Під час документування зафіксовано передачу одному з учасників 18 000 доларів США від військовозобов’язаного.

Отримані гроші група поділила між собою.

У внутрішніх записах слідчі виявили дані про понад 60 осіб, які перебували на різних етапах супроводу цієї схеми.

Правоохоронці провели понад 60 обшуків у помешканнях і автомобілях учасників і причетних осіб.

Під час обшуків вилучили зброю, вісім автомобілів преміум-класу, чорнові записи та готівку в різних валютах.

Оціночна загальна сума вилучених коштів становить понад 5 млн гривень у еквіваленті.

Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру усім сімом учасникам.

Їм інкримінують створення і участь у злочинній організації, незаконне переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів і зловживання впливом.

Відповідні норми Кримінального кодексу: ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 332; ч. 2, 3 ст. 369-2.

За клопотанням обвинувачення всім фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права застави.

Слідство продовжують. Встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Оперативний супровід здійснюють Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції та Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не доведено в законному порядку й не встановлено вироком суду.

СБУ та Нацполіція викрили масштабну схему, яка за гроші «звільняла» військових і сприяла ухиленню від мобілізації.

За матеріалами справи, до оборудки причетні семеро фігурантів. Вони залучали працівників медзакладів, членів ВЛК, посадовців ТЦК і військових.

Зловмисники організовували госпіталізації, медобстеження та проходження ВЛК для фальсифікації підстав звільнення.

Отримані довідки й інші документи використовували для зміни військово-облікового статусу або для підстав виїзду за кордон.

Кожен учасник відповідав за свій напрям: пошук «клієнтів», отримання грошей, оформлення документів і супровід.

Організатор призначав ціни послуг, розподіляв завдання й контролював їх виконання.

Для конспірації фігуранти зустрічалися в одному з гаражних приміщень на Львівщині. Там вели чорновий облік клієнтів і руху коштів.

СБУ встановила контакти фігурантів із посадовцями військової частини, рішення яких впливали на направлення військовослужбовців на обстеження.

Зокрема, зафіксовано зустрічі організаторів із одним із керівників військової частини.

У межах спецоперації правоохоронці задокументували отримання 18 000 доларів США за незаконне звільнення мобілізованого військовослужбовця.

За ці кошти фігуранти забезпечили проходження всіх необхідних процедур і оформлення документів.

На підставі фіктивної медичної документації чоловіку надали ІІ групу інвалідності без строку, після чого його звільнили зі служби.

За попередніми даними, до схем могли скористатися понад 60 осіб, яким допомагали в ухиленні від мобілізації.

Під час 63 обшуків за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях виявили:

▪️ мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

▪️ медичну документацію та чорнові записи щодо клієнтів і руху коштів;

▪️ номерні знаки-прикриття для автомобілів та зброю;

▪️ понад 5 мільйонів гривень у еквіваленті, походження яких встановлюють.

Правоохоронці затримали учасників злочинної організації.

Наразі їм повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації);

– ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

– ч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Розслідування триває. Встановлюють усіх учасників схеми та громадян, які могли скористатися її «послугами».