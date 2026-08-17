На Львівщині директору санаторію загрожує суд через незаконний видобуток мінеральної води

Прокуратура Львівської області скерувала до суду обвинувальний акт проти директора лікувально-оздоровчого санаторію. Чоловіка звинувачують у незаконному видобутку підземних мінеральних вод на суму майже 920 тисяч гривень.

Слідство встановило: керівник санаторію знав про зупинення дії спеціального дозволу на видобуток мінеральних вод ще у листопаді 2020 року. Йдеться про свердловину на території Великолюбінського родовища. Попри це, директор продовжив її експлуатацію.

До середини травня 2023 року зі свердловини незаконно видобули майже 2000 кубічних метрів мінеральної води. Місцева територіальна громада зазнала збитків на суму близько 920 000 гривень.

Факти незаконної діяльності встановили слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. До розслідування долучилися оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.

Директору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин. Санкція статті передбачає штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Альтернативою можуть стати обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування вже завершене, а обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Правоохоронці наголошують: підземні мінеральні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення. Їх незаконний видобуток тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.