У Львові поставили під сумнів ідею облаштування укриттів у підвалах

У Львові критикують намір облаштувати підвали багатоповерхівок як укриття.

Громадський активіст і юрист Галина Янко назвала цю ідею небезпечною.

За її словами, міський голова Андрій Садовий і депутатський корпус Львівської міської ради пропонують рішення, яке фактично загрожує мешканцям.

“Ви вже чули про те, що місто Львів докладеться до облаштування підвалів як «найпростіших укриттів». У мене питання як до міста, так і до правоохоронців”, — пише Янко.

Вона публічно ставить низку запитань. Хто проводив експертизи щодо можливості використання підвалів у всіх будинках як бомбосховищ?

Особливо її турбують панельні будинки. Коли і яким експертним висновком рекомендовано облаштовувати укриття саме в підвалах таких будівель?

“Має хтось на це відповідь?”, — підкреслює вона, звертаючи увагу на відсутність обґрунтування.

Янко звертається і до прем’єр-міністра Сергія Корецького з вимогою пояснити, чи давав він такі рекомендації щодо забезпечення безпеки громадян.

Крім того, вона просить мера Львова оприлюднити нормативну базу, яка нібито лежить в основі рішення виконкому про облаштування укриттів.

“Якщо ви всі на виконкомі прийняли таке рішення, то за «братську могилу» також відповідатимете?”, — запитує Янко.

Вона додає гострий пасаж критики: “Чи хтось інший підписав цю геніальну і потужну ідею? Потім скажете, що люди самі вирішили там поховати себе?”

Ці заяви викликали суспільний резонанс і вимоги надати пояснення та експертні висновки.



