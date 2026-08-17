У Львові попрощаються з воїном 160-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

У Львові завтра відбудеться прощання з Героєм Сергієм Юнком.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

18 серпня Львів проведе в останню путь бійця 160-ї окремої механізованої бригади Сергія Юнка. Воїн загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Панахида розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Приблизно о 11:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання з захисником.

Поховають Сергія на кладовищі у селі Зубра Львівського району.

Вздовж маршруту похоронної колони на будівлях вивісять синьо-жовті прапори з жалобними стрічками.

Міська влада закликає львів’ян долучитися до церемонії прощання. Водночас у цей день просять утриматися від розважальних заходів та святкувань.

Сергій Юнко народився 22 серпня 1992 року у Львові. Тут же здобув середню освіту в загальноосвітній школі №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської. Пізніше навчався у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу.

До призову працював у товаристві з обмеженою відповідальністю “Ромб”.

Рідні згадують Сергія як життєрадісну та позитивну людину. Він легко знаходив спільну мову з іншими, був відповідальним і турботливим батьком. Чоловік любив природу, розбирався в комп’ютерній техніці. З особливою теплотою ставився до тварин.

У 2024 році Сергій добровільно пішов захищати Батьківщину від російського вторгнення. У складі 160-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ він боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Дніпропетровському напрямку.

У загиблого захисника залишилися батьки, дружина, донька, сестра, бабуся та інша рідня.